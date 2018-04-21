«Ливерпуль» упустил преимущество в два мяча и сыграл вничью с «Вест Бромвичем» в матче АПЛ

«Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Вест Бромвичем» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 2:2.

«Ливерпуль» вышел вперёд благодаря голам Дэнни Ингса (4-я минута) и Мохаммеда Салаха (72-я минута).

«Вест Бромвич» сумел уйти от поражения. Забитые мячи на счету Джейка Ливермора (79-я минута) и Саломона Рондона (88-я минута).

«Ливерпуль» занимает третье место (71 очко), «Вест Бромвич» замыкает турнирную таблицу АПЛ (25 очков).

Ранее бывший форвард лондонского «Челси» ивуариец Дидье Дрогба поздравил египетского нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, побившего его рекорд по количеству голов за сезон в Английской премьер-лиге (АПЛ) среди представителей Африканского континента.