Дрогба поздравил Салаха, побившего его рекорд по голам в АПЛ
Бывший форвард лондонского «Челси» ивуариец Дидье Дрогба поздравил египетского нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, побившего его рекорд по количеству голов за сезон в Английской премьер-лиге (АПЛ) среди представителей Африканского континента.
«То, что этот парень побьёт мой рекорд по голам в АПЛ среди африканцев, было лишь вопросом времени. Горжусь тобой, братишка, продолжай и дальше прославлять наш континент! Как я уже говорил, лучшее ещё впереди», — написал Дрогба в своём Instagram.
Ранее сообщалось, что Салах побил рекорд Дрогба по количеству голов за сезон в АПЛ.
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