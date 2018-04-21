Экс-футболист «Спартака» Мовсисян дисквалифицирован за удар соперника в дебютном матче за «Юргорден»

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Бывший нападающий «Краснодара» и «Спартака» Юра Мовсисян получил дисквалификацию за удар соперника головой в своём дебютном матче за «Юргорден» в чемпионате Швеции.

Об этом сообщает официальный сайт шведского клуба.

Инцидент произошёл в концовке встречи с АКИ, которая состоялась 15 апреля. Мовсисян нанёс удар головой защитнику соперников Даниэлю Сундгрену в лоб и получил красную карточку. Форвард был вынужден пропустить следующий матч первенства с «Мальмё».

Отметается, что дисциплинарный комитет чемпионата Швеции отстранил Мовсисяна ещё на одну игру. Таким образом, он пропустит поединок с «Эльфсборгом».

Армянский футболист перебрался в «Юргорден» из американского «Реал Солт-Лейк» в марте на правах аренды.

Ранее стали известны сроки восстановления футболиста Погребняка после операции.

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