Россиянин Волков готов заменить бойцов UFC в титульном бою

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Российский боец смешанного стиля Александр Волков заявил, что готов заменить американцев Даниэля Кормье и Стипе Миочича в титульном бою Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.

«Конечно, мы думаем, что, возможно, UFC попросит меня выйти на замену в этом поединке, если кто-то травмируется. Скорее всего, я буду на турнире в Вегасе в качестве зрителя. Тем не менее в связи с последними событиями в UFC я держу себя в форме и стараюсь быть готовым, чтобы не упустить шанс подраться за титул», — приводит слова Волкова Sport24.

Он сообщил руководству UFC о готовности заменить кого-то из бойцов в случае травм.

Поединок Кормье — Миочич должен состояться 7 июля в Лас-Вегасе. 

Ранее Волков заявил о желании провести бой за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе в Москве.

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