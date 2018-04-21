Хомуха прокомментировал назначение арбитра из Санкт-Петербурга на матч ЦСКА с «Краснодаром» перед встречей с «Зенитом»

Старший тренер юношеской сборной России по футболу Дмитрий Хомуха поделился мнением о назначении арбитра из Санкт-Петербурга Сергея Лапочкина на матч 27-го тура чемпионата страны между ЦСКА и «Краснодаром» перед следующей встречей армейцев с «Зенитом».

Девять игроков московского клуба рискуют пропустить поединок с сине-бело-голубыми из-за перебора жёлтых карточек.

«Это решение судейского комитета Российского футбольного союза. Там должны разбираться, какого арбитра и на какой матч назначать. Раз поставили Лапочкина, значит ему полностью доверяют. Учитывая все изменения в структуре организации, можно быть уверенным, что эту встречу судьи отработают на высшем уровне», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом RT.

Ранее он рассказал о шансах нападающего ЦСКА Чалова сыграть на ЧМ-2018.