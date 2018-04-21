Две российские пары сыграют друг с другом в финале турнира по пляжному волейболу в Китае

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Россияне Вячеслав Красильников/Никита Лямин и Олег Стояновский/Игорь Величко стали финалистами этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в китайском Сямыне.

В полуфинале Красильников/Лямин одержали победу над бразильским дуэтом Алисон/Бруно Шмидт со счётом 21:12, 11:21, 15:10. Стояновский/Величко переиграли поляков Петра Кантора и Бартоша Лосьяка — 22:20, 21:17.

За титул российские пары поспорят 22 апреля.

Ранее сообщалось, что две российские пары вышли в полуфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу.

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