Две российские пары вышли в полуфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу

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Российские дуэты Вячеслав Красильников/Никита Лямин и Олег Стояновский/Игорь Величко пробились в полуфинал на этапе Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в китайском Сямыне.

Об этом сообщает РИА Новости.

21 апреля Красильников и Лямин одержали победу над американцами Джейком Гиббом и Тэйлором Крэббом (21:11, 21:17) в 1/8 финала турнира, а в четвертьфинале выиграли у австрийской пары Клеменс Допплер/Александр Хорст (21:19, 24:22).

Стояновский и Величко в 1/8 финала нанесли поражение бразильцам Альваро Фильо и Саймону Сантосу (21:19, 21:19), а в четвертьфинале обыграли чехов Ондржея Перушича и Давида Швайнера (21:16, 21:13).

В полуфинале Красильников/Лямин сыграют с бразильцами Алисоном Серутти/Бруно Шмидтом, Стояновский/Величко встретятся с поляками Петром Кантором/Бартошем Лосяком.

Ранее сообщалось, что российский волейбольный клуб «Белогорье» стал обладателем Кубка CEV.

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