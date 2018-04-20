Глушаков: если бы я не пошёл пенальти бить, сказали бы, что я испугался

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, не реализовавший решающий удар в серии пенальти полуфинального матча Кубка России по футболу с «Тосно», рассказал, как пережил этот эпизод.

«Мы все взрослые люди, все понимают футбол, и глупо что-то скрывать, когда, можно сказать, не твой день был, ты не забил пенальти. Вся вина — на мне. Если бы я не пошёл пенальти бить, сказали бы, что я испугался. Пошёл бы кто-то молодой вместо меня бить и не забил, сказали бы: «Глушаков — трус. Отправил молодых бить, не взял на себя ответственность», — приводит слова Глушакова YouTube-канал «Foot’больные люди».

Он отметил, что после матча сразу уехал, чтобы уединиться.

«Близкие люди были рядом, посидели, пообщались. Конечно, бессонная ночь была», — добавил футболист.

Ранее сообщалось, что Глушаков взял вину за вылет «Спартака» из Кубка России на себя.