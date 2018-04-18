Глушаков взял вину за вылет «Спартака» из Кубка России на себя

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Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, не реализовавший решающий удар в серии пенальти полуфинального матча Кубка России по футболу с «Тосно», взял на себя ответственность за вылет красно-белых из турнира.

«Если бы я знал, не стал бы бить пенальти. Понятно, что это невезение. Хочу извиниться, перед всеми болельщиками, особенно в день рождения клуба. Всю вину за поражение «Спартака» я беру на себя. Я всё понимаю, я взрослый человек и не меньше остальных хотел завоевать Кубок России. Но жизнь продолжается», — цитирует футболиста корреспондент RT.

По словам Глушакова, его промах в игре на последних минутах встречи и нереализованный пенальти могут быть следствием не только невезения, но и неоптимальных физических кондиций.

«Такое бывает у каждого футболиста. Может быть, я не в форме. Поправляю и набираю её», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл «Тосно» в серии пенальти и вылетел из Кубка России.

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