Аршавин: Венгер такой один, другого такого нет, и с таким специалистом мне поработать уже не удастся

Короткая ссылка
Нападающий казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин прокомментировал решение главного тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера уйти в отставку по окончании сезона-2017/18.
Аршавин: Венгер такой один, другого такого нет, и с таким специалистом мне поработать уже не удастся
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

«Уход Арсена Венгера из «Арсенала» я воспринял нормально. Думаю, что он своей карьерой и своим служением этому клубу заслужил право принять решение самому, когда посчитал нужным», — приводит слова Аршавина ТАСС.

Он отметил, что Венгер запомнился ему умным, тактичным, спокойным и рассудительным.

«Первое из воспоминаний, которое приходит на ум, — когда я готовился выйти на замену, стоял в шапке, а он с меня её сдёрнул. Вообще Венгер такой один, другого такого нет, и с таким специалистом мне поработать уже не удастся», — добавил форвард.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы.

Ранее Тьерри Анри прокомментировал решение Венгера уйти в отставку по окончании сезона-2017/18.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных