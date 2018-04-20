Аршавин: Венгер такой один, другого такого нет, и с таким специалистом мне поработать уже не удастся

Нападающий казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин прокомментировал решение главного тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера уйти в отставку по окончании сезона-2017/18.

«Уход Арсена Венгера из «Арсенала» я воспринял нормально. Думаю, что он своей карьерой и своим служением этому клубу заслужил право принять решение самому, когда посчитал нужным», — приводит слова Аршавина ТАСС.

Он отметил, что Венгер запомнился ему умным, тактичным, спокойным и рассудительным.

«Первое из воспоминаний, которое приходит на ум, — когда я готовился выйти на замену, стоял в шапке, а он с меня её сдёрнул. Вообще Венгер такой один, другого такого нет, и с таким специалистом мне поработать уже не удастся», — добавил форвард.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы.

Ранее Тьерри Анри прокомментировал решение Венгера уйти в отставку по окончании сезона-2017/18.