Анри об уходе Венгера: в такой момент команда должна выиграть Лигу Европы

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри прокомментировал решение Арсена Венгера покинуть клуб по окончании сезона-2017/18.

«У меня сейчас смешанные чувства. Печально видеть, как этот великий человек покидает клуб. Впереди ещё есть матчи, но я рад, что ему воздадут почести, которых он заслуживает. Сам Венгер и клуб переживали непростые времена», — приводит слова Анри Sky Sports.

Он выразил надежду, что болельщики «Арсенала» поддержат команду, и отметил, что они вряд ли ожидали услышать новость об уходе тренера.

«Рад, что сейчас все мы можем говорить о наследии Венгера. Конечно, в такой момент команда должна выиграть Лигу Европы — это будет потрясающее достижение. Арсен прежде никогда не выигрывал еврокубки, и это будет блестящая финальная точка», — добавил форвард.

Ранее УЕФА составил символическую сборную «Арсенала» эпохи Венгера.