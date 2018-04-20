Анри об уходе Венгера: в такой момент команда должна выиграть Лигу Европы
«У меня сейчас смешанные чувства. Печально видеть, как этот великий человек покидает клуб. Впереди ещё есть матчи, но я рад, что ему воздадут почести, которых он заслуживает. Сам Венгер и клуб переживали непростые времена», — приводит слова Анри Sky Sports.
Он выразил надежду, что болельщики «Арсенала» поддержат команду, и отметил, что они вряд ли ожидали услышать новость об уходе тренера.
«Рад, что сейчас все мы можем говорить о наследии Венгера. Конечно, в такой момент команда должна выиграть Лигу Европы — это будет потрясающее достижение. Арсен прежде никогда не выигрывал еврокубки, и это будет блестящая финальная точка», — добавил форвард.
Ранее УЕФА составил символическую сборную «Арсенала» эпохи Венгера.