УЕФА составил символическую сборную «Арсенала» эпохи Венгера

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составил символическую сборную лондонского «Арсенала» в эпоху работы Арсена Венгера на должности главного тренера команды.

В основной состав включены:

— голкипер: Дэвид Симэн;

— защитники: Лаурен, Сол Кэмпбелл, Тони Адамс и Эшли Коул;

— полузащитники: Фредди Юнгберг, Патрик Виейра, Жилберту Силва и Робер Пирес;

— нападающие: Деннис Бергкамп и Тьерри Анри.

В резерве оказались Йенс Леманн, Коло Туре, Сеск Фабрегас, Марк Овермарс, Месут Езил, Иан Райт, Нванкво Кану.

Ранее сэр Алекс Фергюсон заявил, что гордится тем, что был соперником, коллегой и другом такого великого человека, как Венгер.