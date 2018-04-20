УЕФА составил символическую сборную «Арсенала» эпохи Венгера
В основной состав включены:
— голкипер: Дэвид Симэн;
— защитники: Лаурен, Сол Кэмпбелл, Тони Адамс и Эшли Коул;
— полузащитники: Фредди Юнгберг, Патрик Виейра, Жилберту Силва и Робер Пирес;
— нападающие: Деннис Бергкамп и Тьерри Анри.
В резерве оказались Йенс Леманн, Коло Туре, Сеск Фабрегас, Марк Овермарс, Месут Езил, Иан Райт, Нванкво Кану.
Arsène Wenger’s all-time Arsenal XI? 🤔#UELpic.twitter.com/UOTHR42yA1— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 20 апреля 2018 г.
Ранее сэр Алекс Фергюсон заявил, что гордится тем, что был соперником, коллегой и другом такого великого человека, как Венгер.