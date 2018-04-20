Фергюсон: я горжусь тем, что был соперником, коллегой и другом такого великого человека, как Венгер

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон прокомментировал решение главного наставника лондонского «Арсенала» Арсена Венгера покинуть клуб по окончании сезона-2017/18.
Фергюсон: я горжусь тем, что был соперником, коллегой и другом такого великого человека, как Венгер
  • Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер и экс-наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон
  • globallookpress.com

«Я очень рад за Арсена. Я безмерно уважаю его за ту работу, которую он провёл в «Арсенале». Это великое свидетельство его таланта, профессионализма и решительности — что он смог посвятить 22 года своей жизни работе, которую он любит. В эпоху, когда футбольные менеджеры иногда приходят на один или два сезона, это доказывает, насколько он предан «Арсеналу», — приводит слова Фергюсона пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Он отметил, что рад тому, что Венгер объявил об уходе именно сейчас, поскольку теперь он получит порцию оваций, которые заслуживает.

«Без сомнения, Венгер является одним из величайших менеджеров Английской премьер-лиги, и я горжусь тем, что был соперником, коллегой и другом такого великого человека», — подытожил легендарный тренер.

Ранее Венгер рассказал, кто может сменить его на посту главного тренера «Арсенала».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных