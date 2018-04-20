Фергюсон: я горжусь тем, что был соперником, коллегой и другом такого великого человека, как Венгер

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон прокомментировал решение главного наставника лондонского «Арсенала» Арсена Венгера покинуть клуб по окончании сезона-2017/18.

«Я очень рад за Арсена. Я безмерно уважаю его за ту работу, которую он провёл в «Арсенале». Это великое свидетельство его таланта, профессионализма и решительности — что он смог посвятить 22 года своей жизни работе, которую он любит. В эпоху, когда футбольные менеджеры иногда приходят на один или два сезона, это доказывает, насколько он предан «Арсеналу», — приводит слова Фергюсона пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Он отметил, что рад тому, что Венгер объявил об уходе именно сейчас, поскольку теперь он получит порцию оваций, которые заслуживает.

«Без сомнения, Венгер является одним из величайших менеджеров Английской премьер-лиги, и я горжусь тем, что был соперником, коллегой и другом такого великого человека», — подытожил легендарный тренер.

Ранее Венгер рассказал, кто может сменить его на посту главного тренера «Арсенала».