СМИ: «Арсенал» провёл неофициальные переговоры с тренером Энрике

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Английский футбольный клуб «Арсенал» провёл неофициальные переговоры с тренером Луисом Энрике.

Об этом сообщает Independent.

По информации издания, испанский специалист поддерживает хорошие отношения с Раулем Санллехи, который недавно перешёл из «Барселоны» в лондонскую команду. Санллехи отвечает за переговоры с потенциальными новичками.

Отмечается, что препятствием может стать зарплата Энрике, который требует сумму не ниже, чем у Арсена Венгера.

Ранее Венгер рассказал, кто может сменить его на посту главного тренера «Арсенала».

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