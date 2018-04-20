СМИ: «Арсенал» провёл неофициальные переговоры с тренером Энрике

Английский футбольный клуб «Арсенал» провёл неофициальные переговоры с тренером Луисом Энрике.

Об этом сообщает Independent.

По информации издания, испанский специалист поддерживает хорошие отношения с Раулем Санллехи, который недавно перешёл из «Барселоны» в лондонскую команду. Санллехи отвечает за переговоры с потенциальными новичками.

Отмечается, что препятствием может стать зарплата Энрике, который требует сумму не ниже, чем у Арсена Венгера.

Ранее Венгер рассказал, кто может сменить его на посту главного тренера «Арсенала».