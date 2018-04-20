СМИ: «Арсенал» провёл неофициальные переговоры с тренером Энрике
Об этом сообщает Independent.
По информации издания, испанский специалист поддерживает хорошие отношения с Раулем Санллехи, который недавно перешёл из «Барселоны» в лондонскую команду. Санллехи отвечает за переговоры с потенциальными новичками.
Отмечается, что препятствием может стать зарплата Энрике, который требует сумму не ниже, чем у Арсена Венгера.
Ранее Венгер рассказал, кто может сменить его на посту главного тренера «Арсенала».