Рябинский рассказал подробности судебного дела Поветкина против Уайлдера
«Мы привлекали множество экспертов, в том числе создателей мельдония. Это был очень масштабный и сложный процесс. Трудно сказать, что какой-то из свидетелей сыграл в нём более важную роль. Ключевым фактором является то, что Поветкин невиновен. Мы смогли это доказать. Сам Александр также принимал участие в процессе. В разные стадии разбирательства он прилетал в Нью-Йорк и давал показания», — сказал Рябинский в беседе с корреспондентом RT.
Ранее он заявил, что Уайлдер и его представители наговорили много неприятных вещей в адрес команды Поветкина.