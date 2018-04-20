Рябинский рассказал подробности судебного дела Поветкина против Уайлдера

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, который представляет интересы российского боксёра Александра Поветкина, рассказал подробности судебного разбирательства с американцем Деонтеем Уайлдером.

«Мы привлекали множество экспертов, в том числе создателей мельдония. Это был очень масштабный и сложный процесс. Трудно сказать, что какой-то из свидетелей сыграл в нём более важную роль. Ключевым фактором является то, что Поветкин невиновен. Мы смогли это доказать. Сам Александр также принимал участие в процессе. В разные стадии разбирательства он прилетал в Нью-Йорк и давал показания», — сказал Рябинский в беседе с корреспондентом RT.

Ранее он заявил, что Уайлдер и его представители наговорили много неприятных вещей в адрес команды Поветкина.