Рябинский: Уайлдер и его представители наговорили много неприятных вещей в наш адрес

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Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, который представляет интересы российского боксёра Александра Поветкина, рассказал о выигранном судебном деле против американца Деонтея Уайлдера.

«Процесс будет продолжаться. Мы намерены взыскать с них ещё компенсацию морального ущерба. За всё это время они наговорили очень много неприятных вещей в наш адрес. Мы считаем, что мужчины не должны говорить подобное в адрес других представителей сильного пола, при этом не отвечая за свои слова. Поветкин — один из моих боксёров. Я никому не позволю их безнаказанно оскорблять и обижать», — сказал Рябинский в беседе с корреспондентом RT.

Ранее сообщалось, что команда боксёра Поветкина выиграла $4,3 млн по судебному делу против Уайлдера.

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