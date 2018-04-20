Команда боксёра Поветкина выиграла $4,3 млн по судебному делу против Уайлдера

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Команда российского боксёра Александра Поветкина выиграла $4,3 млн в результате рассмотрения судебного иска против американца Деонтея Уайлдера.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу адвокатского бюро Forward Legal.

Денежные средства были заморожены на эскроу-счёте после отменённого в мае 2016 года боя между спортсменами. Перед поединком проба Поветкина показала наличие в организме следов мельдония, однако позже россиянин был оправдан.

«Ещё предстоят суды по компенсации морального ущерба, по этому решению также возможны апелляции. Но это важная победа, поскольку сторона Уайлдера считала эти деньги своими», — заявил глава промоутерской команды «Мир бокса» Андрей Рябинский.

Ранее сообщалось, что японский боксёр Огава лишён титула IBF из-за допинга.

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