Японский боксёр Огава лишён титула IBF из-за допинга

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Международная боксёрская федерация (IBF) приняла решение лишить японца Кеничи Огаву титула чемпиона организации во втором полулёгком весе за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает ESPN, положительная допинг-проба была взята у спортсмена после победы в титульном бою над Тевином Фармером. Атлетическая комиссия штата Невада приняла решение о дисквалификации Огавы на шесть месяцев.

Отмечается, что за ставший вакантным титул IBF во втором полулёгком весе сразится Фармер, а его соперником станет экс-чемпион мира в полулёгком весе Билли Диб.

Ранее сообщалось, что мексиканский боксёр Сауль Альварес дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил.

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Бокс/ММА Допинг
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