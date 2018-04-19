Хачанов не смог обыграть Надаля на турнире ATP в Монте-Карло
Россиянин Карен Хачанов проиграл первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло.
Встреча продолжалась 1 час 20 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2.
За выход в полуфинал Надаль сыграет с австрийцем Домиником Тимом.
Ранее сообщалось, что Джокович проиграл Тиму на турнире ATP в Монте-Карло.
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