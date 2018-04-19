Джокович проиграл Тиму на турнире ATP в Монте-Карло

Серб Новак Джокович потерпел поражение от австрийца Доминика Тима в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло.

Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты и завершилась со счётом 7:6, 2:6, 3:6. Следующим соперником Тима станет победитель противостояния испанца Рафаэля Надаля и россиянина Карена Хачанова. Ранее сообщалось, что Каролина Возняцки может бойкотировать турнир в Майами из-за угроз в адрес её семьи.