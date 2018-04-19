Джокович проиграл Тиму на турнире ATP в Монте-Карло
Серб Новак Джокович потерпел поражение от австрийца Доминика Тима в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло.
Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты и завершилась со счётом 7:6, 2:6, 3:6.
Следующим соперником Тима станет победитель противостояния испанца Рафаэля Надаля и россиянина Карена Хачанова.
Ранее сообщалось, что Каролина Возняцки может бойкотировать турнир в Майами из-за угроз в адрес её семьи.
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