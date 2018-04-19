Шахматистка Гунина выиграла ЧЕ в Словакии

Россиянка Валентина Гунина стала победительницей женского чемпионата Европы по шахматам, который проходит в Словакии.

Об этом сообщает РИА Новости.

В заключительном, 11-м туре она сыграла вничью с Екатериной Аталык из Турции, набрав в общей сложности 9 очков.

Гунина стала недосягаемой для ближайших преследовательниц.

Ранее Карякин вспомнил, как они с Карлсеном отмечали окончание шахматного турнира в 2011 году.