Шахматистка Гунина выиграла ЧЕ в Словакии

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Россиянка Валентина Гунина стала победительницей женского чемпионата Европы по шахматам, который проходит в Словакии.

Об этом сообщает РИА Новости.

В заключительном, 11-м туре она сыграла вничью с Екатериной Аталык из Турции, набрав в общей сложности 9 очков.

Гунина стала недосягаемой для ближайших преследовательниц.

Ранее Карякин вспомнил, как они с Карлсеном отмечали окончание шахматного турнира в 2011 году.

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