«Айнтрахт» в меньшинстве победил «Шальке» и вышел в финал Кубка Германии по футболу
Автором единственного в поединке мяча стал форвард Лука Йович, отличившийся на 71-й минуте.
Встречу футболисты «Айнтрахта» заканчивали в меньшинстве — на 81-й минуте с поля был удалён полузащитник Желсон Фернандеш, получивший прямую красную карточку.
Этот успех позволил «Айнтрахту» пробиться в финал Кубка Германии. За трофей подопечные Нико Ковача сразятся с «Баварией».
Ранее сообщалось, что главный тренер «Айнтрахта» Ковач возглавит «Баварию» по окончании сезона.