«Айнтрахт» в меньшинстве победил «Шальке» и вышел в финал Кубка Германии по футболу

Короткая ссылка
В полуфинальном матче Кубка Германии по футболу «Айнтрахт» на выезде обыграл «Шальке» со счётом 1:0.

Автором единственного в поединке мяча стал форвард Лука Йович, отличившийся на 71-й минуте.

Встречу футболисты «Айнтрахта» заканчивали в меньшинстве — на 81-й минуте с поля был удалён полузащитник Желсон Фернандеш, получивший прямую красную карточку.

Этот успех позволил «Айнтрахту» пробиться в финал Кубка Германии. За трофей подопечные Нико Ковача сразятся с «Баварией».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Айнтрахта» Ковач возглавит «Баварию» по окончании сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных