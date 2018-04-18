«Айнтрахт» в меньшинстве победил «Шальке» и вышел в финал Кубка Германии по футболу

В полуфинальном матче Кубка Германии по футболу «Айнтрахт» на выезде обыграл «Шальке» со счётом 1:0.

Автором единственного в поединке мяча стал форвард Лука Йович, отличившийся на 71-й минуте.

Встречу футболисты «Айнтрахта» заканчивали в меньшинстве — на 81-й минуте с поля был удалён полузащитник Желсон Фернандеш, получивший прямую красную карточку.

Этот успех позволил «Айнтрахту» пробиться в финал Кубка Германии. За трофей подопечные Нико Ковача сразятся с «Баварией».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Айнтрахта» Ковач возглавит «Баварию» по окончании сезона.