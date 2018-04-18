Манчини объяснил низкую реализацию голевых моментов «Зенита» отсутствием Кокорина

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Роберто Манчини после победы над московским «Динамо» в матче 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) высказал мнение о причинах низкой реализации создаваемых голевых моментов.

«Это и недостаток мастерства, и недостаток последнего паса. Игроком, который мог поставить точку в моменте, был Саша Кокорин — лучший российский нападающий, нападающий мирового уровня», — приводит слова Манчини Sport24.

Ранее сообщалось, что «Зенит» победил «Динамо» в матче РФПЛ, забив в компенсированное арбитром время.

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