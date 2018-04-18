Каррера о промахе Глушакова: каждый может ошибиться, пенальти — это просто лотерея

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поддержал полузащитника команды Дениса Глушакова, не реализовавшего решающий удар в серии пенальти полуфинального матча Кубка России по футболу с «Тосно».

«Что касается Глушакова, во время серии пенальти не ошибается тот, кто не бьёт. Каждый может ошибиться, и проблема не в том, что он не забил. Пенальти — это просто лотерея. Денис — профессионал. И то, что он не забил на последней минуте матча, не означало, что он не должен исполнять пенальти», — приводит слова итальянского специалиста корреспондент RT.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл «Тосно» в серии пенальти и вылетел из Кубка России.