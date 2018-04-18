Источник: шесть человек будут наказаны за расистские выкрики во время матча Россия — Франция

По меньшей мере шесть человек будут наказаны за проявления расизма во время товарищеского матча между национальными сборными России и Франции по футболу, который состоялся 27 марта в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник.

Отмечается, что, по результатам расследования, которое проводили Международная федерация футбола (ФИФА) и Российский футбольный союз (РФС) при участии правоохранительных органов, были установлены личности шести болельщиков, позволивших себе расистские выкрики в адрес французских футболистов Поля Погба и Усмана Дембеле.

Все они будут наказаны в соответствии с действующим российским законодательством. Кроме того, им будет запрещён вход на матчи чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России ближайшим летом.

В настоящее время устанавливается причастность к расистским выкрикам в адрес Погба и Дембеле ещё одного фаната.

Ранее бывший игрок «Анжи» Самуэль Это’О рассказал, что не сталкивался с проявлениями расизма в России.