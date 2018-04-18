Хачанов заявил, что не боится играть против Надаля на турнире ATP в Монте-Карло
Россиянин Карен Хачанов поделился ожиданиями от матча с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем в третьем круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло.
«Мы провели два матча с Надалем, но при этом ни разу не играли на грунтовом покрытии. Буду рад встретиться с Рафой. Я не боюсь его», — приводит слова Хачанова пресс-служба турнира.
Ранее Надаль заявил, что матч с Хачановым станет для него важным тестом.
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