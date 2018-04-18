Надаль: для меня матч с Хачановым станет важным тестом
«Он сложный соперник, однозначно. У него мощная подача и уверенные удары с задней линии. Мне нужно будет действовать агрессивно в игре с ним. Мне нельзя позволить ему атаковать с комфортных позиций. Для меня матч с ним станет важным тестом. Карен добился серьёзного прогресса в этом году. Я должен быть готов к предстоящему поединку», — приводит слова Надаля пресс-служба турнира.
Ранее сообщалось, что Надаль стал соперником Хачанова в третьем круге теннисного турнира ATP в Монте-Карло.