Надаль: для меня матч с Хачановым станет важным тестом

Первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от матча с россиянином Кареном Хачановым в третьем круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло.

«Он сложный соперник, однозначно. У него мощная подача и уверенные удары с задней линии. Мне нужно будет действовать агрессивно в игре с ним. Мне нельзя позволить ему атаковать с комфортных позиций. Для меня матч с ним станет важным тестом. Карен добился серьёзного прогресса в этом году. Я должен быть готов к предстоящему поединку», — приводит слова Надаля пресс-служба турнира.

Ранее сообщалось, что Надаль стал соперником Хачанова в третьем круге теннисного турнира ATP в Монте-Карло.