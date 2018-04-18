Жёны и подруги хоккеистов «Ак Барса» записали видеоклип в поддержку команды в финале Кубка Гагарина

Жёны и подруги хоккеистов казанского «Ак Барса» записали видеоклип в поддержку команды в финале Кубка Гагарина против московского ЦСКА.

Девушки перепели песню Ёлки «Всё зависит от нас». Клип был показан во время второй игры серии на кубе ледовой арены в Казани.

«Москва! Совсем немного до Главной победы!» — написала в своём Instagram супруга защитника казанцев Андрея Маркова Софья.

«Ак Барс» ведёт в серии со счётом 2:0. Третий матч состоится в Москве 18 апреля, начало — в 19.30.

Ранее казанский «Ак Барс» одержал победу над московским ЦСКА во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.