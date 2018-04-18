Жёны и подруги хоккеистов «Ак Барса» записали видеоклип в поддержку команды в финале Кубка Гагарина

Короткая ссылка
Жёны и подруги хоккеистов казанского «Ак Барса» записали видеоклип в поддержку команды в финале Кубка Гагарина против московского ЦСКА.

Девушки перепели песню Ёлки «Всё зависит от нас». Клип был показан во время второй игры серии на кубе ледовой арены в Казани.

«Москва! Совсем немного до Главной победы!» — написала в своём Instagram супруга защитника казанцев Андрея Маркова Софья.

«Ак Барс» ведёт в серии со счётом 2:0. Третий матч состоится в Москве 18 апреля, начало — в 19.30. 

Ранее казанский «Ак Барс» одержал победу над московским ЦСКА во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных