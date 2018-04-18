Нападающий Марков раскрыл секрет преображения «Динамо» в весенней части РФПЛ

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Нападающий московского «Динамо» Евгений Марков раскрыл секрет преображения столичного клуба в весенней части Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

После зимнего перерыва команда «Динамо» набрала восемь очков в пяти матчах.

«Осенью я не был в «Динамо», но на зимних сборах увидел чёткую работу всей команды. Дмитрий Валерьевич Хохлов хорошо поставил игру, мы всегда знаем, чего он хочет. Мы просто выполняем то, что он говорит, и это приносит свои плоды. Ещё в команду пришли хорошие ребята, которые усилили её. Но и те, кто остался, тоже сильные игроки. У нас хорошая атмосфера в раздевалке. Если всё так продолжится — будем хорошо выступать и в дальнейшем»,  — цитирует Маркова РИА Новости.

Марков перешёл в «Динамо» из «Тосно» в зимнее трансферное окно. На его счету девять мячей в РФПЛ.

Ранее нападающий московского «Динамо» Евгений Марков объяснил, почему отказался от предложения «Зенита» нынешней зимой и решил перебраться в стан бело-голубых.

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