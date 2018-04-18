Овечкин провёл 100-ю игру за «Вашингтон» в Кубке Стэнли

Короткая ссылка
Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил клубный рекорд по сыгранным встречам в рамках розыгрыша Кубка Стэнли.

Третий матч серии 1/4 финала Восточной конференции стал для Овечкина 100-м в его карьере в плей-офф. Российский нападающий отметился двумя результативными передачами в юбилейной игре.

Овечкин повторил достижение Келли Миллера и Дэйла Хантера. Шведский нападающий Никлас Бекстрём имеет на своём счету 99 матчей.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме одержал гостевую победу над «Коламбус Блю Джекетс» в третьем матче серии плей-офф Кубка Стэнли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных