Овечкин провёл 100-ю игру за «Вашингтон» в Кубке Стэнли

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил клубный рекорд по сыгранным встречам в рамках розыгрыша Кубка Стэнли.

Третий матч серии 1/4 финала Восточной конференции стал для Овечкина 100-м в его карьере в плей-офф. Российский нападающий отметился двумя результативными передачами в юбилейной игре.

Овечкин повторил достижение Келли Миллера и Дэйла Хантера. Шведский нападающий Никлас Бекстрём имеет на своём счету 99 матчей.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме одержал гостевую победу над «Коламбус Блю Джекетс» в третьем матче серии плей-офф Кубка Стэнли.