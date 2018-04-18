«Вашингтон» победил «Коламбус», Овечкин и Панарин набрали по два очка

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«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме одержал гостевую победу над «Коламбус Блю Джекетс» в третьем матче серии плей-офф Кубка Стэнли.

Встреча завершилась со счётом 3:2.

В основное время в составе «Вашингтона» шайбы забросили Том Уилсон (26-я минута) и Джон Карлсон (35-я). В обоих случаях ассистентом выступил российский нападающий Александр Овечкин. Решающий гол во втором овертайме на счету Ларса Эллера (90-я).

У «Коламбуса» отличились Пьер-Люк Дюбуа (32-я) и Артемий Панарин (45-я). Россиянин также отметился результативной передачей. Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 42 из 45 бросков и был признан второй звездой матча.

Счёт в серии стал 2:1 в пользу «Коламбуса». Следующая игра пройдёт 19 апреля.

Ранее российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв принял участие в массовой драке в третьем матче в серии плей-офф Кубка Стэнли с «Нью-Джерси Девилз».

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