Арбитр Чистяков: понимаю, что ошибся, и ни в коем случае моё решение не носило какого-то намеренного зла

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Арбитр Артём Чистяков прокомментировал эпизод с жёлтой карточкой, показанной нападающему «Краснодара» Фёдору Смолову в матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с тульским «Арсеналом».

«Я совсем недавно работаю в РФПЛ, и такой эпизод, связанный с принятием решения. Да, ошибочное решение, и очень много негатива идёт в прессе. Конечно, я с таким встречаюсь впервые. Очень тяжело. Мы, судьи, всё это пропускаем через себя. Понятно, ошибся и полностью признаю, что трактовал эпизод совсем не так, как надо было. Это был 11-метровый удар», — приводит слова Чистякова «Чемпионат» со ссылкой на эфир программы «Свисток».

Он отметил, что находился в оптимальной позиции, но после того как Смолов прокинул мяч, смотрел за возможной последующей борьбой и, как следствие, видел лишь окончание момента между форвардом «Краснодара» и защитником «Арсенала».

«Конечно, я после игры анализировал этот эпизод. Понимаю, что ошибся, и ни в коем случае моё решение не носило какого-то намеренного зла. Приношу извинения. Я очень трудно переживаю этот эпизод. Конечно, не хочется, чтобы подобное повторялось», — добавил арбитр.

Ранее Смолов прокомментировал решение КДК РФС.

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