Менеджер Гассиева: я не слышал, чтобы сам Усик говорил о том, что не будет драться в России

Директор компании «Урал Бокс Промоушен» и менеджер российского боксёра Мурата Гассиева Алексей Васильев прокомментировал информацию о возможном отказе украинца Александра Усика проводить финальный бой Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе на территории России.

«Я не слышал, чтобы сам Усик говорил о том, что не будет драться в России. Знаю, что подобное заявление делал его промоутер. В любом случае это их решение. Каждый из атлетов хочет, чтобы спорт был вне политики. Мы, в свою очередь, надеемся, что так оно и будет. Мурат готов выступать в любой точке мира и всегда придерживался данной позиции», — заявил Васильев RT.

Ранее Умар Кремлёв высказал мнение, что Усику придётся провести поединок в России, если так решит руководство WBSS.