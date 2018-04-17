Кремлёв считает, что Усику придётся провести поединок в России, если так решит руководство WBSS
«Мы сделали предложение WBSS. Ждём ответа. Думаем, никто не сможет обеспечить лучшие условия. Я не могу называть конкретную сумму, которую необходимо затратить на организацию шоу, но она гораздо меньше $20 млн», — рассказал Кремлёв RT.
Он также выразил мнение, что украинскому боксёру придётся провести поединок в России, если так решит руководство WBSS.
«Не Усик решает, где будет проходить бой. Он подписал контракт с WBSS. Как они скажут — так и будет. Если он откажется выступать, то потеряет шанс выступить в финале. Но готов ли он поставить на кон свою карьеру? Кроме того, здесь существует множество нюансов, например, спонсорские контракты», — пояснил глава федерации.
Ранее менеджер Гассиева высказал мнение, что травма Усика перед боем не является чем-то экстраординарным.