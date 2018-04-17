Кремлёв считает, что Усику придётся провести поединок в России, если так решит руководство WBSS

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Президент Федерации бокса России Умар Кремлёв прокомментировал информацию о возможном отказе украинца Александра Усика проводить бой с Муратом Гассиевым в рамках финала Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе, в случае если поединок будет проводиться на территории России.

«Мы сделали предложение WBSS. Ждём ответа. Думаем, никто не сможет обеспечить лучшие условия. Я не могу называть конкретную сумму, которую необходимо затратить на организацию шоу, но она гораздо меньше $20 млн», — рассказал Кремлёв RT.

Он также выразил мнение, что украинскому боксёру придётся провести поединок в России, если так решит руководство WBSS.

«Не Усик решает, где будет проходить бой. Он подписал контракт с WBSS. Как они скажут — так и будет. Если он откажется выступать, то потеряет шанс выступить в финале. Но готов ли он поставить на кон свою карьеру? Кроме того, здесь существует множество нюансов, например, спонсорские контракты», — пояснил глава федерации.

Ранее менеджер Гассиева высказал мнение, что травма Усика перед боем не является чем-то экстраординарным.

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