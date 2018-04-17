Менеджер Гассиева не считает травму Усика перед боем чем-то экстраординарным

Директор компании «Урал Бокс Промоушен» и менеджер российского боксёра Мурата Гассиева Алексей Васильев высказал мнение о травме украинца Александра Усика, из-за которой был на неопределённый срок перенесён финальный бой Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

«Александр получил травму. Бой перенесён. Подобные ситуации случаются в карьере каждого спортсмена. Так что ничего экстраординарного не произошло. Мурату представилась возможность взять небольшую паузу в подготовке», — рассказал Васильев RT.

Он отметил, что эта пауза не должна сказаться на состоянии Гассиева перед боем с Усиком.

«На данном этапе подготовки это не критично. Безусловно, мы немного расстроились. Планировали, что бой состоится в мае, а теперь придётся переносить всё на другую дату», — добавил менеджер.

Ранее Усик извинился перед командой Гассиева за неудобства из-за переноса финала WBSS.