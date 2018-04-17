Украинский боксёр Усик извинился перед командой Гассиева за неудобства из-за переноса финала WBSS

Украинец Александр Усик принёс извинения команде россиянина Мурата Гассиева за неудобства, связанные с переносом финального поединка Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе.

«Дорогие друзья, здравствуйте! Хочу вам сказать, что в своём тренировочном лагере я получил небольшую травму руки и бой 11 мая не состоится», — рассказал Усик в своём видеообращении в Instagram.

Он отметил, что, как только будет готов в бою, сообщит об этом организаторам поединка, которые определят новую дату.

«У команды Гассиева прошу прощения за неудобства. Это спорт, и так бывает. Друзья, спасибо за поддержку, чуть подождите. Мир любит сильных», — добавил украинец.

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa) 16 Апр 2018 в 12:32 PDT

Ранее в команде Гассиева рассказали, как отреагировали на сообщения о травме Усика.