Украинский боксёр Усик извинился перед командой Гассиева за неудобства из-за переноса финала WBSS

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Украинец Александр Усик принёс извинения команде россиянина Мурата Гассиева за неудобства, связанные с переносом финального поединка Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе.

«Дорогие друзья, здравствуйте! Хочу вам сказать, что в своём тренировочном лагере я получил небольшую травму руки и бой 11 мая не состоится», — рассказал Усик в своём видеообращении в Instagram.

Он отметил, что, как только будет готов в бою, сообщит об этом организаторам поединка, которые определят новую дату.

«У команды Гассиева прошу прощения за неудобства. Это спорт, и так бывает. Друзья, спасибо за поддержку, чуть подождите. Мир любит сильных», — добавил украинец.

Ранее в команде Гассиева рассказали, как отреагировали на сообщения о травме Усика.

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