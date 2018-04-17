В «Спартаке» считают, что отставка Будогосского не повысит уровень судейства в российском футболе

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Член совета директоров московского «Спартака» Андрей Федун прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) об отставке главы департамента судейства и инспектирования Андрея Будогосского.

«Я не думаю, что замена господина Будогосского повысит уровень судейства в российском футболе. Мы и Роберто Розетти приглашали. Надо повышать во всей стране средний уровень и ответственность, в том числе и судьям. Футбол — своеобразный вид спорта, где крутятся большие деньги, поэтому с судьями всегда будут возникать проблемы», — приводит слова Федуна ТАСС.

Он отметил, что не ожидал кадровых перестановок в руководстве судейского департамента.

«Судейство у нас, честно сказать, стало получше, явных убийственных матчей стало намного меньше. Длительная работа по подбору арбитров ведётся, но никогда судьями не будет никто доволен. Я не знаю в мире такого судью, которым кто-нибудь был бы доволен», — добавил член совета директоров московского «Спартака».

Ранее РФС объявил о кадровых перестановках в департаменте судейства и инспектирования.

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