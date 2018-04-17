Карякин — о допинге: первый раз шахматисты обрадовались, что находятся вне олимпийской семьи

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о своём отношении к допинговым скандалам вокруг российского спорта.

К участию в Олимпийских играх 2018 года российских спортсменов допустили только в нейтральном статусе.

«Мы с шахматистами с грустью шутим: «Первый раз обрадовались, что находимся вне олимпийской семьи». Нас вся эта ужасная история с допингом не коснулась», — цитирует Карякина «Чемпионат».

Он также считает проверку на допинг в шахматах пустой тратой времени.

«В шахматах допинг — это выдуманная проблема. Глобально её нет. Есть проблема читерства. Вот за этим нужно следить. Мне говорили, что на chess.com ежедневно по 50 читеров находят», — добавил Карякин.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о том, как они с чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном отметили окончание Мемориала Таля в 2011 году.