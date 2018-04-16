СМИ: Три европейских клуба заинтересованы в приобретении футболиста «Краснодара» Классона

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Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон попал в сферу интересов трёх клубов европейских топ-чемпионатов.

Как сообщает The Sun, швед может продолжить карьеру в команде Английской премьер-лиги «Суонси Сити». Приобрести Классона хочет лично главный тренер Карлуш Карвальял.

Кроме того, за выступлениями Классона следят представители Бундеслиги — «Айнтрахт» и «Вердер».

Отмечается, что «Краснодар» может потребовать за игрока не менее £8 млн.

В нынешнем сезоне Классон забил девять голов и сделал шесть результативных передач в 26 матчах Российской футбольной премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит апелляцию «Краснодара» на жёлтую карточку Фёдора Смолова.

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