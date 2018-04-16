КДК РФС рассмотрит апелляцию «Краснодара» на жёлтую карточку Смолова

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит апелляцию «Краснодара» на жёлтую карточку нападающего команды Фёдора Смолова, которую тот получил во время 26-го тура чемпионата страны с тульским «Арсеналом».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Артура Григорьянца.

«Контрольно-дисциплинарный комитет получил документы от футбольного клуба «Краснодар». Таким образом, любое заявление, которое поступает от официальных лиц или клубов, согласно регламенту, подлежит рассмотрению. Это произойдёт завтра на заседании», — заявил Григорьянц.

Он отметил, что интересы клуба и Смолова будет защищать представитель «Краснодара», изъявивший желание присутствовать на заседании.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» подал апелляцию в РФС на жёлтую карточку Смолова.

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