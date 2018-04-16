Зоозащитники Великобритании шокированы появлением медведя на матче ПФЛ

Короткая ссылка
Глава британского общества защиты животных PETA Элиза Аллен поделилась мнением об участии медведя в открытии матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между «Машук-КМВ» и «Ангуштом».

«Кроме того, что бесчеловечность этого поступка не знает границ, использование медведя в качестве пленного или слуги ради развлечения на футбольной игре — это безумно опасно», — цитирует Элизу Аллен ВВС.

Она выразила надежду, что россияне проявят сострадание, почувствуют национальную гордость (так как медведь является символом России) и перестанут нарушать права животных.

Ранее сообщалось, что медведь открыл матч второго российского дивизиона по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных