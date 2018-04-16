Зоозащитники Великобритании шокированы появлением медведя на матче ПФЛ

Глава британского общества защиты животных PETA Элиза Аллен поделилась мнением об участии медведя в открытии матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между «Машук-КМВ» и «Ангуштом».

«Кроме того, что бесчеловечность этого поступка не знает границ, использование медведя в качестве пленного или слуги ради развлечения на футбольной игре — это безумно опасно», — цитирует Элизу Аллен ВВС.

Она выразила надежду, что россияне проявят сострадание, почувствуют национальную гордость (так как медведь является символом России) и перестанут нарушать права животных.

Ранее сообщалось, что медведь открыл матч второго российского дивизиона по футболу.