Бывший игрок «Спартака» раскритиковал бразильского нападающего команды Рошу

После матча 26-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Уралом», в котором «Спартак» потерпел поражение со счётом 1:2, бывший игрок команды Валерий Рейнгольд выступил с критикой в адрес бразильского нападающего Педро Роши, не сумевшего усилить игру красно-белых после выхода на замену.

«Вышел, покажи что-нибудь. Был момент, когда он выходил один на один — выручай. Или вратаря надо для тебя убрать? Сыграл очень неубедительно. Со стороны других футболистов я тоже ничего не увидел», — цитирует эксперта «Советский спорт».

По словам Рейнгольда, на результат матча с «Уралом» повлияло отсутствие в составе «Спартака» соотечественника Роши Луиса Адриано.

«Адриано — это половина команды. Не знаю, почему он провёл матч в запасе и ни разу не дернулся на замену. И никто ничего не сказал про его здоровье. Без него «Спартак» выглядел бледно впереди. Адриано цементировал действия в атаке. Его не было и «Спартак» не мог зацепиться за мяч», — добавил он.

Ранее Рейнгольд выразил мнение, что после поражения от «Урала» «Спартак» выбыл из борьбы за победу в РФПЛ.