Бывший игрок «Спартака» раскритиковал бразильского нападающего команды Рошу

Короткая ссылка
После матча 26-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Уралом», в котором «Спартак» потерпел поражение со счётом 1:2, бывший игрок команды Валерий Рейнгольд выступил с критикой в адрес бразильского нападающего Педро Роши, не сумевшего усилить игру красно-белых после выхода на замену.

«Вышел, покажи что-нибудь. Был момент, когда он выходил один на один — выручай. Или вратаря надо для тебя убрать? Сыграл очень неубедительно. Со стороны других футболистов я тоже ничего не увидел», — цитирует эксперта «Советский спорт».

По словам Рейнгольда, на результат матча с «Уралом» повлияло отсутствие в составе «Спартака» соотечественника Роши Луиса Адриано.

«Адриано — это половина команды. Не знаю, почему он провёл матч в запасе и ни разу не дернулся на замену. И никто ничего не сказал про его здоровье. Без него «Спартак» выглядел бледно впереди. Адриано цементировал действия в атаке. Его не было и «Спартак» не мог зацепиться за мяч», — добавил он.

Ранее Рейнгольд выразил мнение, что после поражения от «Урала» «Спартак» выбыл из борьбы за победу в РФПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных