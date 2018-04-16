Эксперт: «Спартак» вычеркнул себя из борьбы за победу в РФПЛ

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил мнение, что красно-белые утратили шансы на победу в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) после поражения от «Урала» со счётом 1:2.

«Спартак» вычеркнул себя из борьбы за золотые медали. Но будет бороться за второе место. С одной стороны — даже хорошо. Нервотрёпка закончилась», — цитирует эксперта «Советский спорт».

По словам Рейнгольда, в поединке с «Уралом» «Спартак» доказал, что не может играть без пижонства и с должным настроем.

«Наверное, это в крови у некоторых футболистов. Всё закономерно», — добавил он.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что поражением от «Урала» команда сделала «Локомотив» чемпионом РФПЛ.