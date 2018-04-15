Бывший президент «Спартака»: поражением от «Урала» команда сделала «Локомотив» чемпионом
«Этим поражением «Спартак» сделал «Локомотив» чемпионом. Для «Спартака» завоевание Кубка России после 15 лет без этого трофея сделает сезон удачным. Главное, чтобы до следующих трофеев срок сокращался и «Спартак» не зашёл на новую пятнадцатилетку», — цитирует эксперта «Чемпионат».
По словам Червиченко, в поединке с «Уралом» игроки «Спартака» отрезками демонстрировали неплохой футбол.
«В первом тайме были хорошие скорости, интересная игра. У «Спартака» была масса моментов, но почти ничего не влетело. Несмотря на гол, сегодня Промес был не тем и проснулся только после 90-й минуты. «Урал» дома — неуступчивая команда, а «Спартак» пока не научился обыгрывать всех. Такие же проблемы у него могут возникнуть с «Ростовом» и «Динамо», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Спартак» отозвал протест на результат матча с «Уралом».