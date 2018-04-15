Бывший президент «Спартака»: поражением от «Урала» команда сделала «Локомотив» чемпионом

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что красно-белые лишились шансов защитить титул чемпиона России по футболу после поражения в выездном матче с «Уралом» со счётом 1:2.

«Этим поражением «Спартак» сделал «Локомотив» чемпионом. Для «Спартака» завоевание Кубка России после 15 лет без этого трофея сделает сезон удачным. Главное, чтобы до следующих трофеев срок сокращался и «Спартак» не зашёл на новую пятнадцатилетку», — цитирует эксперта «Чемпионат».

По словам Червиченко, в поединке с «Уралом» игроки «Спартака» отрезками демонстрировали неплохой футбол.

«В первом тайме были хорошие скорости, интересная игра. У «Спартака» была масса моментов, но почти ничего не влетело. Несмотря на гол, сегодня Промес был не тем и проснулся только после 90-й минуты. «Урал» дома — неуступчивая команда, а «Спартак» пока не научился обыгрывать всех. Такие же проблемы у него могут возникнуть с «Ростовом» и «Динамо», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отозвал протест на результат матча с «Уралом».