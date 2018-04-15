Карпин считает, что боязнь проиграть мешает игрокам «Ростова» показывать свой футбол
«Турнирное положение сказывается, как сказалось в игре с «Локомотивом». Боязнь проиграть мешает футболистам, появляется скованность. Неделю работали над этим, вроде получше сегодня, но и в соперниках был не «Локомотив», — цитирует специалиста ТАСС.
По словам Карпина, несмотря на победу, он остался не слишком доволен игрой «Ростова» в атаке.
«У наших ворот не создавали моментов, обороной доволен. В первом тайме были проблемы с созиданием. Гораздо сложнее организовать игру в созидании, проблема созидания есть», — добавил он.
Ранее Карпин оценил стадион в Ростове-на-Дону, построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года.