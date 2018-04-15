Карпин считает, что боязнь проиграть мешает игрокам «Ростова» показывать свой футбол

Короткая ссылка
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал игру своей команды в матче 26-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) со «СКА-Хабаровском», который завершился победой дончан со счётом 2:0.

«Турнирное положение сказывается, как сказалось в игре с «Локомотивом». Боязнь проиграть мешает футболистам, появляется скованность. Неделю работали над этим, вроде получше сегодня, но и в соперниках был не «Локомотив», — цитирует специалиста ТАСС.

По словам Карпина, несмотря на победу, он остался не слишком доволен игрой «Ростова» в атаке.

«У наших ворот не создавали моментов, обороной доволен. В первом тайме были проблемы с созиданием. Гораздо сложнее организовать игру в созидании, проблема созидания есть», — добавил он.

Ранее Карпин оценил стадион в Ростове-на-Дону, построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных