Бывший судья Левитин: регламент не армейский устав

Судья всесоюзной категории Владимир Левитин считает, что Российский футбольный союз (РФС) должен отменить жёлтую карточку Фёдора Смолова, показанную ему судьёй Артёмом Чистяковым в матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Во имя справедливости необходимо отменить жёлтую карточку Смолову, а Чистякова необходимо отлучить от судейства как минимум до конца сезона. Кроме того, он должен принести извинения «Краснодару» и Фёдору лично. Думаю, РФС необходимо пойти в обход регламента в данном эпизоде. Регламент — это не армейский устав. Необходимо признавать свои ошибки и отменять жёлтые карточки в тех ситуациях, когда доказана их неправомерность», — заявил Левитин в интервью RT.

Ранее бывший судья Владимир Левитин назвал безобразием решение судьи Чистякова наказать жёлтой карточкой Смолова.