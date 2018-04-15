Бывший судья Левитин назвал безобразием решение судьи Чистякова наказать жёлтой карточкой Смолова
«Безобразие. Чистяков допустил большую ошибку. Там был чистый пенальти. Кроме того, он ещё придумал жёлтую карточку, которой не было. Смолову наступили на голеностоп, о симуляции там и речи не шло. Судья совершил сразу две ошибки. При этом пострадал и игрок, и команда. Такие ошибки можно допустить, только если закрыть глаза и не смотреть на поле», — заявил Левитин.
Он также не считает, что в данном эпизоде имела место предвзятость арбитра.
«Не думаю, что здесь идёт речь о предвзятости. Какой судья рискнёт заниматься подобным, когда на него смотрят тысячи болельщиков и многомиллионная телеаудитория? Чтобы судить в пользу одной из команд, необходимо обладать определённым классом. Чистяков им не обладает», — сказал Левитин.
Ранее руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский призвал не раздувать скандал вокруг решения арбитра Артёма Чистякова.