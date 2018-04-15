Бывший судья Левитин назвал безобразием решение судьи Чистякова наказать жёлтой карточкой Смолова

Судья всесоюзной категории Владимир Левитин в интервью RT прокомментировал решение судьи Артёма Чистякова показать жёлтую карточку за симуляцию форварду «Краснодара» Фёдору Смолову в матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с тульским «Арсеналом».

«Безобразие. Чистяков допустил большую ошибку. Там был чистый пенальти. Кроме того, он ещё придумал жёлтую карточку, которой не было. Смолову наступили на голеностоп, о симуляции там и речи не шло. Судья совершил сразу две ошибки. При этом пострадал и игрок, и команда. Такие ошибки можно допустить, только если закрыть глаза и не смотреть на поле», — заявил Левитин.

Он также не считает, что в данном эпизоде имела место предвзятость арбитра.

«Не думаю, что здесь идёт речь о предвзятости. Какой судья рискнёт заниматься подобным, когда на него смотрят тысячи болельщиков и многомиллионная телеаудитория? Чтобы судить в пользу одной из команд, необходимо обладать определённым классом. Чистяков им не обладает», — сказал Левитин.

Ранее руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский призвал не раздувать скандал вокруг решения арбитра Артёма Чистякова.