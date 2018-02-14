Буффон заявил, что не хочет становиться бременем для «Ювентуса»

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Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил, что не хотел бы становиться бременем для своей команды.

«Не хочу давать ложных ожиданий. Скажу только, что у меня есть договорённость с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли, я встречусь с ним до конца сезона. Мы с ним проанализируем сложившуюся ситуацию и примем окончательное решение», — приводит слова Буффона Football Italia.

40-летний голкипер отметил, что ему было не просто пережить непопадание сборной Италии на чемпионат мира по футболу 2018 года.

«Ведь я хотел на этом турнире закончить свою карьеру. Это казалось красивым окончанием пути. Но всё получилось не так, как хотелось. Мне уже 40. Я всегда хотел быть сильным звеном для своих команд, не хочу становиться бременем», — добавил голкипер.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче Лиги чемпионов, проигрывая по ходу встречи 0:2.

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