Буффон заявил, что не хочет становиться бременем для «Ювентуса»

Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил, что не хотел бы становиться бременем для своей команды.

«Не хочу давать ложных ожиданий. Скажу только, что у меня есть договорённость с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли, я встречусь с ним до конца сезона. Мы с ним проанализируем сложившуюся ситуацию и примем окончательное решение», — приводит слова Буффона Football Italia.

40-летний голкипер отметил, что ему было не просто пережить непопадание сборной Италии на чемпионат мира по футболу 2018 года.

«Ведь я хотел на этом турнире закончить свою карьеру. Это казалось красивым окончанием пути. Но всё получилось не так, как хотелось. Мне уже 40. Я всегда хотел быть сильным звеном для своих команд, не хочу становиться бременем», — добавил голкипер.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче Лиги чемпионов, проигрывая по ходу встречи 0:2.