«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче Лиги чемпионов, проигрывая по ходу встречи со счётом 0:2.
Лондонский «Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с туринским «Ювентусом» в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Встреча завершилась со счётом 2:2.
В составе «Ювентуса» дубль оформил Гонсало Игуаин, один из голов забив с пенальти. Ещё один 11-метровый аргентинец не реализовал.
«Тоттенхэм» ответил голами Харри Кейна и Кристиана Эриксена.
Ответная игра состоится 7 марта на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» разгромил «Базель» в Лиге чемпионов.
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