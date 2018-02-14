«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче Лиги чемпионов, проигрывая по ходу встречи со счётом 0:2.

Лондонский «Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с туринским «Ювентусом» в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Встреча завершилась со счётом 2:2.

В составе «Ювентуса» дубль оформил Гонсало Игуаин, один из голов забив с пенальти. Ещё один 11-метровый аргентинец не реализовал.

«Тоттенхэм» ответил голами Харри Кейна и Кристиана Эриксена.

Ответная игра состоится 7 марта на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» разгромил «Базель» в Лиге чемпионов.