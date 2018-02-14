«Манчестер Сити» разгромил «Базель» в матче Лиги Чемпионов

«Манчестер Сити» на выезде нанёс разгромное поражение швейцарскому «Базелю» в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Победу «горожанам» принесли голы Бернарду Силвы, Серхио Агуэро и дубль Илкая Гюндогана.

Ответная игра состоится 7 марта в Манчестере на «Этихад Стэдиум».

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграл вничью с «Црвеной Звездой» в матче Лиги Европы.